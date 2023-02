Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat vor dem Gastspiel bei seinem Kumpel Steffen Baumgart und dem 1. FC Köln in Erinnerungen an die Duelle zu aktiven Zeiten geschwelgt. "Das war schon immer einer, der ans Limit gegangen ist. Auch auf dem Platz. Alles das, was er auch als Trainer versucht zu vermitteln", so Rose: "Damals kurzes Hemd an, jetzt kurzes Hemd an. Ich friere jedes Mal, wenn ich den Baumi sehe."

Baumgart und der 1.FC Köln treffen auf Rose und Leipzig

Foto: FIRO/FIRO/SID

Begegneten sich Abwehrspieler Rose (u.a. FSV Mainz 05) und Stürmer Baumgart (u.a. Hansa Rostock, VfL Wolfsburg und Energie Cottbus) einst auf dem Rasen, reisen die Leipziger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum von Baumgart betreuten 1. FC Köln. Die Rheinländer sorgten nach dem Liga-Restart unter anderem mit ihrem 7:1-Sieg gegen Werder Bremen und dem 1:1 bei Bayern München für Aufsehen. "Die kommen raus aus der Pause und fetzen alles weg. Sie fahren über alles drüber, was sich ihnen in den Weg stellt", sagte Rose.

Auch Baumgart hatte am Donnerstag auf der Pressekonferenz nicht mit Komplimenten für seinen Kumpel gegeizt. "Dass er eine hohe Qualität als Trainer hat, das konnte er mehr als einmal beweisen. Es ist aber nicht so, dass Rosi kam und die RB-Jungs ihr Talent entdeckt haben. Er schafft es einfach, dieses Talent auf den Platz zu bringen."

Und Baumgart schätzt die Verlässlichkeit von Rose: "Er ist nicht nur jemand, mit dem man viel Spaß haben kann – man kann sich auf ihn verlassen. So arbeitet er auch mit seiner Mannschaft." Der FC werde versuchen, "sie am Samstag zu Fehlern zu zwingen. Wir wollen unseren Fußball auf den Platz bringen", meinte der Kölner Coach.

