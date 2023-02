Nach der Trennung von Cheftrainer André Breitenreiter am gestrigen Sonntag bei der TSG Hoffenheim - wir berichteten - werden bei den im freien Fall befindlichen Kraichgauern - derzeit Rang 14 in der deutschen Bundesliga- Nachfolger gehandelt. Vorweg Pellegrino Materazzo - ehemals VfB Stuttgart, siehe Beitrag zuvor. Und nun auch Ralph Hasenhüttl, am 7. November beim FC Southampton entlassen und derzeit vereinslos. Der 55-jährige Grazer hat sich ja aus seiner Zeit bei RB Leipzig und dem FC Ingolstadt einen guten Namen im deutschen Fußball-Oberhaus gemacht.

TSG-Trainer-Topkandidat in Hoffenheim

Ralph Hasenhüttl (Foto) wurde Anfang November 2022 in der Premier League entlassen. Als er noch bei Southampton unter Vertrag stand, kokettierte der Steirer mit einem Karriereende im Sommer 2024. Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, ausgewiesener Transfer-Insider, berichtet, ist Ralph Hasenhüttl nun Top-Kandidat auf die Breitenreiter-Nachfolge bei der TSG Hoffenheim.

André Breitenreiter wurde von den Sinsheimern freigestellt. Nach einem guten Start in die Bundesligasaison rutschte der Klub von ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner zuletzt in die Nähe der Abstiegsränge. Am kommenden Samstag empfängt die TSG Hoffenheim zum "Krisengipfel" den Zehnten Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr).

Excl. News #Hasenhüttl: He is a top candidate at @tsghoffenheim! To replace Breitenreiter, who was sacked today. @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/Ih3Bb22Oqn — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 6, 2023

Foto: SID