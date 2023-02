Nico Schlotterbeck trifft im Pokal auf seinen Bruder

Foto: FIRO/FIRO/SID

Im letzten Achtelfinale des diesjährigen DFB-Pokals trifft der VfL Bochum auf den Nachbarn Borussia Dortmund. Dabei kommt es auch zum Bruderduell zwischen Keven Schlotterbeck für den VfL und Nico für den BVB. Anstoß in Bochum ist um 20.45 Uhr. Ab 18.00 Uhr empfängt bereits der 1. FC Nürnberg im Zweitligaduell Fortuna Düsseldorf.

Bei den Weltmeisterschaften in Oberhof steht der erste Wettkampf auf dem Programm - und Deutschland peilt gleich die erste Medaille an. Los geht es um 14.45 Uhr mit der Mixed-Staffel über 4x6 km. Für Deutschland gehen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Benedikt Doll und Roman Rees an den Start.

Kira Weidle will bei der alpinen Ski-WM im Super-G für eine Medaille sorgen. Die 26-Jährige gehört im französischen Meribel bei der zweitschnellsten Disziplin allerdings nicht zu den Favoritinnen. Neben Weidle ist noch Emma Aicher für Deutschland am Start. Beginn ist um 11.30 Uhr.

© 2023 SID