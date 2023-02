Der hart erkämpfte Sieg im "kleinen Revierderby" im DFB-Pokal gibt Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund weiter alle Optionen. "Wir haben jetzt fünf Siege in Folge. Das gibt uns viel Selbstvertrauen", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:1 (1:0) beim VfL Bochum, mit dem der BVB ins Viertelfinale einzog, im ZDF: "Wir sind in allen drei Wettbewerben voll dabei. Mit uns ist zu rechnen."

Dortmund gewinnt in Bochum

"Man muss sich das Glück erarbeiten"

In einer Woche trifft der Bundesligadritte im Achtelfinale der Champions League auf den englischen Großeinkäufer FC Chelsea. Anders als vor einem Jahr ist der BVB noch überall im Rennen. Damals schied Dortmund erst im Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli und dann in der Europa League gegen die Glasgow Rangers aus.

"Es war heute nicht so viel spielerische Klasse. Es war ein Kampfspiel", meinte Torhüter Gregor Kobel, der mit zwei Glanzparaden kurz nach der Pause gegen Christopher Antwi-Adjei wesentlich zum Sieg beigetragen hatte, bei Sky: "Man muss sich das Glück erarbeiten, das haben wir gemacht. Die Mentalität und der Einsatz waren da."

