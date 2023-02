Fohlen-Coach Farke will Fehler der Hertha ausnutzen

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat vor dem Bundesliga-Gastspiel seiner Mannschaft beim Abstiegskandidaten Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) vor dem Gegner gewarnt: "Sie werden hochmotiviert sein, die ersten Punkte in diesem Jahr einzufahren und ihre Situation zu verbessern", sagte der 46-Jährige am Freitag.

"Die Problematik ist, dass Berlin nicht dort steht, wo sie stehen wollen, da wird in einem solchen Verein jeder Stein umgedreht", führte Farke aus und wies auf die damit einhergehenden Probleme hin: "Das erschwert die Vorbereitung, weil du nicht weißt, wie der Gegner aufläuft." Wichtig sei es, Fehler der Herthaner, die "nicht gerade mit Selbstvertrauen vollgepumpt sein werden", auszunutzen, so Farke.

Ob der nach langer Knieverletzung kürzlich zurückgekehrte Florian Neuhaus dabei von Anfang an mithelfen soll, ließ Farke offen: "Er ist auf dem Weg, sich seinen 100 Prozent zu nähern" sagte er und machte dem zehnmaligen Nationalspieler Hoffnung: "Flo ist ein Thema für die Startelf."

Im Kampf um die internationalen Plätze stehen Trainer Farke in Berlin bis auf Julian Weigl (Gelbsperre) alle Spieler zur Verfügung. Auch Kapitän Lars Stindl, dessen Vertragssituation weiter ungeklärt ist: "Wir machen da gar keinen Druck. Lars ist in einem gesetzten Alter - da geht es jetzt um Lebensplanung", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus angesprochen auf die laufenden Verhandlungen.

"Er fragt sich jetzt, ob sein Lebensmittelpunkt in Zukunft in Mönchengladbach liegt, da hängt mehr dran als nur Fußball spielen", so Virkus. Stindls Vertrag läuft im Sommer aus - der 34-Jährige spielt seit 2015 für die Borussia.

