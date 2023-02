Kyereh (l.) wird den Breisgauern lange fehlen

Bittere Nachricht für Fußball-Bundesligist SC Freiburg: Der Tabellensechste muss für den Rest der Saison auf Daniel-Kofi Kyereh verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der ghanaische WM-Fahrer im Training am Donnerstag einen Kreuzbandriss zu. Der 26-Jährige, der im Sommer vom FC St. Pauli nach Freiburg gewechselt war, soll in den kommenden Tagen operiert werden.

Für den Europa-League-Teilnehmer kam Kyereh in dieser Spielzeit auf 18 Pflichtspiele (drei Tore) in Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup.

