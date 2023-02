Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko vom derzeit im Flow befindlichen Bundesligisten Borussia Dortmund hat beim 2:0-Sieg am Samstag beim SV Werder Bremen einen Syndesmoseanriss erlitten. Der 18-jährige Stürmer, der bereits nach knapp einer halben Stunde Spielzeit ausgewechselt werden musste, fällt längere Zeit aus. "Wir rechnen aktuell mit 6 Wochen", sagte der heute 43 Jahr werdende BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der kurz zuvor die Diagnose erfahren hatte, am Montag...und zwei Tage vor dem Champions League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea (Mittwoch, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Moukoko erlitt die Verletzung in Bremen

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

6 Tore & 4 Assists in dieser BL-Saison für Moukoko

"Leider sieht es nicht ganz so gut aus", hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic am Samstag schon geäußert. Der Nationalspieler kam in der laufenden Bundesliga-Saison für den BVB bislang auf 6 Tore und 4 Vorlagen.

© 2023 SID