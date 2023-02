Schalke: Hefer spricht von langfristigem Plan

Der Aufsichtsrat-Vorsitzende Axel Hefer von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den möglichen Abstieg der Königsblauen in die zweite Liga relativiert. Der Plan sehe auch dann weiterhin vor, "dass wir über die nächsten fünf bis sieben Jahre den Verein zurück nach Europa führen wollen", sagte der 45-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir haben vor anderthalb Jahren gesagt: Wir wollen in den kommenden drei Jahren aufsteigen, das war Teil des mehrjährigen Plans. Wir haben es im ersten Jahr geschafft. Wenn wir jetzt noch einmal ein oder zwei Jahre 2. Bundesliga spielen, bringt uns das von unserem langfristigen Weg nicht ab", so der Unternehmer, der seit 2021 den Vorsitz im Aufsichtsrat bei Königsblau inne hat und in diesem Sommer für seine zweite Amtszeit kandidiert.

Hefer, hauptberuflich CEO eines großen deutschen Reiseunternehmens, plädierte zudem dafür, die TV-Gelder zukünftig neu zu verteilen. Er sieht Schalke und andere Traditionsvereine in der Bundesliga benachteiligt: "Fakt ist, dass sowohl sportliche Qualität als auch Tradition die Quoten generieren. Und das muss berücksichtigt werden", so Hefer.

