Der 1.FC Köln feiert seinen 75. Geburtstag

Ein langer, runder Geburtstag, Standing Ovations für Steffen Baumgart und viele Wünsche für die Zukunft: Der 1. FC Köln hat am Montag mit den Fans seinen 75. Geburtstag gefeiert. 8500 Anhänger verbrachten knapp sechs Stunden in der Kölner Arena, für die Musik sorgten unter anderem die Bläck Fööss, die Höhner und Kasalla.

Baumgart wünschte dem FC vor allem "Ruhe, dass wir weiter an einem Strang ziehen", sagte der 51-Jährige: "Der FC ist seit 75 Jahren da, er wird diese Stadt immer bewegen. Dabeisein zu dürfen ist einfach schön."

Am Vormittag waren der aktuelle Vorstand sowie einige Größen aus der Klubhistorie bereits im Kölner Rathaus empfangen worden, am Abend folgte - drei Tage vor Weiberfastnacht - der karnevalistische Teil.

Die Mannschaft wird erst am Dienstag bei der traditionellen Karnevalssitzung des Klubs anwesend sein, am Montag wurde vor allem Baumgart von den Fans gefeiert. Nach dem 3:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ist der FC im neuen Jahr weiter ungeschlagen und hat sich nach einem Tief im Herbst von den Abstiegsrängen entfernt. Die Mannschaft sei nach dem Ausscheiden aus der Conference League eben "wieder frisch", sagte Baumgart, "das ist aus unserer Sicht ein normaler Prozess."

FC-Präsident Werner Wolf wünschte dem Klub "tolle Erlebnisse in Deutschland und Europa - denn da wollen wir wieder hin." Zurückhaltender äußerte sich Geschäftsführer Christian Keller: "Die Menschen hier haben ein heißes Herz. Wenn wir es schaffen, dazu einen kühlen Kopf zu bewahren, kann sich der FC langsam wieder in die richtige Richtung bewegen."

Die Mannschaft indes hat an den kommenden Karnevalstagen kein Feier-Verbot. "Das sind erwachsene Menschen, sie wissen genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen", sagte Baumgart.

