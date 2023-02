Coman droht gegen Gladbach auszufallen

Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) womöglich auf Paris-Held Kingsley Coman verzichten. Hinter dem Siegtorschützen aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain stehe "ein Fragezeichen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Coman hatte nach der Partie über Probleme an Wade und Sprunggelenk geklagt.

Nagelsmann kündigte an, dass Nationalspieler Serge Gnabry von Beginn an spielen werde. Außerdem hat er mit Blick auf das Rückspiel gegen PSG (8. März) bald wieder mehr Optionen: Sadio Mane wird am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteigen, Noussair Mazraoui am Mittwoch. "Er ist topfit, macht alles mit und hat keine Probleme mehr", sagte Nagelsmann über Mane, der nach einer Woche Training "wieder spielen" könne.

Für Winterzukauf Yann Sommer werde die Rückkehr nach Gladbach "ein besonderes Spiel", sagte Nagelsmann, "aber er ist keine 18 mehr und kommt damit gut zurecht. Er wird ein gutes Spiel machen." Der Coach ist "sehr zufrieden" mit dem Vertreter von Kapitän Manuel Neuer.

Dafür, dass er in vier Pflichtspielen gegen die Borussia als Bayern-Trainer noch keinen Sieg geholt hat, sieht Nagelsmann keinen "speziellen Grund". Als Ansage an seine Stars habe er "übers Plakat geschrieben: Mia san mia - das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir da hinfahren sollten."

