Matarazzo bleibt zuversichtlich

Trainer Pellegrino Matarazzo vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim blickt trotz der Talfahrt seiner Mannschaft zuversichtlich auf die kommenden Wochen. "Ich bin immer optimistisch, dass wir Spiele gewinnen können", sagte der 45-Jährige nach dem 0:1 (0:0) der TSG beim Tabellennachbarn FC Augsburg: "Diese Qualität steckt in der Mannschaft."

Für Matarazzo war es in seinem zweiten Spiel als TSG-Coach bereits die zweite Niederlage, insgesamt warten die Kraichgauer seit nunmehr zwölf Pflichtspielen auf einen Sieg. Dennoch habe der Nachfolger von Andre Breitenreiter gegen den FCA "einen Schritt gesehen. Es ist ein anderer Kampfgeist gewesen."

"Wir haben jetzt eine lange Woche, wo wir hart arbeiten können", ergänzte Matarazzo, am kommenden Samstag empfängt Hoffenheim dann Borussia Dortmund in Sinsheim. Offensivspieler Christoph Baumgartner sieht in dem auf dem Papier hoch überlegenen Gegner "vielleicht genau das, was wir brauchen. Vielleicht schaffen wir es als brutaler Außenseiter, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."

