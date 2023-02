Losilla verpasst die Spiele gegen Bremen und Schalke

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss für zwei Spiele auf Kapitän Anthony Losilla verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 36-Jährigen nach dessen Roter Karte gegen den SC Freiburg (0:2) am Samstag für die Partien bei Werder Bremen (25. Februar) und gegen Schalke 04 (4. März).

Losilla war nach einem rohen Foul an Freiburgs Nicolas Höfler in der 61. Minute vom Platz geflogen, es war der erste direkte Platzverweis für den Franzosen in seinem 298. Einsatz für den Revierklub. Bisher stand der Franzose in allen 21 Ligaspielen in der Startelf des VfL.

