Frankfurt empfängt Neapel zum Hinspiel

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Erstmals seit der Vereinsgründung tritt Eintracht Frankfurt in der Champions League zu einem K.o.-Spiel an, Gegner beim Highlight ist die SSC Neapel. Um 21.00 Uhr wartet im Achtelfinal-Hinspiel eine echte Herausforderung auf den Fußball-Bundesligisten, die Neapolitaner sind in der italienischen Serie A mit großem Vorsprung Tabellenführer.

Fast auf den Tag genau fünf Monate vor dem Highlight starten die deutschen Fußballerinnen ins WM-Jahr. In Duisburg trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Schweden, als Edelfan sitzt Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Tribüne. Der Härtetest für die deutschen Vize-Europameisterinnen beginnt um 18.15 Uhr, Kapitänin Alexandra Popp könnte beim Klassiker ihr 125. Länderspiel absolvieren.

Nach dem enttäuschenden WM-Auftakt im Parallel-Riesenslalom bekommen die deutschen Snowboarderinnen und Snowboarder im georgischen Bakuriani die nächste Medaillenchance. Für Ramona Hofmeister und Co. steht am Dienstag um 10.00 Uhr der Parallel-Slalom an, beim ersten Wettbewerb am Sonntag hatte es kein Edelmetall gegeben.

