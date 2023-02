Coman könnte zum Topspiel gegen Union wieder fit sein

Bayern München kann im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Der französische Fußball-Nationalspieler nahm nach überstandenen Wadenproblemen am Dienstag wie Talent Paul Wanner wieder am Mannschaftstraining teil.

Coman war im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am vergangenen Dienstag (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden und hatte die Liga-Begegnung bei Borussia Mönchengladbach (2:3) verpasst. Wie Coman übte auch Sadio Mane wieder mit und könnte gegen Union sein Comeback geben. Noussair Mazraoui wird am Mittwoch zurück im Training erwartet.

