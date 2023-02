Hertha-Coach Schwarz hofft auf Sieg gegen Augsburg

Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will sich bei seinem Jubiläum nur auf das wegweisende Heimspiel gegen den FC Augsburg konzentrieren. "Ich habe schon ein bisschen was an der Seitenlinie erlebt. Für mich liegt der Fokus nur auf Augsburg, unabhängig von allem anderen", sagte der Coach vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Im Duell mit einem direkten Konkurrent im Abstiegskampf geht es für die Berliner um mehr als nur drei Punkte. "In unserer Tabellensituation musst du mit dem Druck richtig umgehen, man muss bei sich bleiben. Klar ist es ein wichtiges Heimspiel", sagte Schwarz, der mit seinem Team auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert. Mit einem Sieg würden sich die Herthaner auf vier Zähler an den FCA heranschieben.

Für Stürmer Florian Niederlechner kommt es dabei zu einem schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. "Er ist sehr fleißig und verausgabt sich immer. Er muss sich weiter mit seinen Aufgaben beschäftigen", sagte Schwarz über seinen noch glücklosen Angreifer, der im Winter nach Berlin gewechselt war: "Dann werden die Tore kommen."

