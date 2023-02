Er wurde u.a. Champions League-Sieger mit dem FC Liverpool und in den 90igern 2 Mal Deutscher Meister mit dem FC Bayern München, für den er 143 Pflichtpartien absolvierte: Dietmar Hamann. Inzwischen ist der 49-jährige, gebürtige Oberpfälzer kritischer Experte beim PayTV-Sender Sky. Wo der ehemalige, 59-fache Deutsche Nationalspieler bekanntlich "kein Blatt vor den Mund nimmt." Gegenüber dem Deutschen Rekordmeister teilte "Didi" Hamann nun richtig aus, sieht ein Diszplin-Problem...doch lesen Sie selbst...

"Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, Gnabry fliegt zur Modenschau, Sané unpünktlich"

In seiner neuesten Kolumne bei SKY kritisiert Dietmar Hamann (im Foto mit FCB-Coach Julian Nagelsmann) den FC Bayern massiv und schimpft: „Die Bayern haben ein Disziplin-Problem. Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, Gnabry fliegt zur Modenschau, Sané macht sich nichts aus Pünktlichkeit und seit letzter Woche ist der Trainer auch in diesem illustren Kreis der Disziplinlosen.“

Damit spielt der 49-jährige Sky-Experte auf Julian Nagelsmanns Aussage nach der 2:3-Auswärtsniederlage beim VfL Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag an. Der 35-jährige Bayern-Coach bezeichnete das Schiedsrichter-Gespann als „weichgespültes Pack“. Quittung: 50 000 Euro Strafzahlung.

Didi Hamann weiter: „Der Verein muss das in den Griff bekommen und vor allem Spieler, die sich öfter etwas zu Schulden kommen lassen, bestrafen. Denn Fußballer merken schnell, wenn sie am Ende alles machen können, was sie wollen und damit quasi durchkommen. Und die vorbildlichen Profis nehmen das wahr und das ist Gift für den Teamgeist.“

Der Rekordmeister, der die 11. Deutsche Meisterschaft in Serie anpeilt, steht in der Liga gehörig unter Druck. Seit Jahresbeginn hakt es gewaltig: auf Borussia Dortmund hat man neun und auf Union sieben Punkte verspielt. Am Sonntag geht es im Topspiel gegen die Köpenicker (17.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER), die am Donnerstag gegen Ajax Amsterdam furios ihren Einzug ins Europa-League-Viertelfinale gefeiert haben.

"Dortmund ist heiß"

Hamann: „Sportlich werden sie mit Union am Sonntag kein großes Problem haben. Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um auf die Überraschung des Jahres zu treffen. Schon gegen Schalke hatten sie große Probleme und müde werden sie nach dem Spiel gegen Ajax auch noch sein. Ich glaube nicht, dass die Eisernen unter die ersten vier kommen. Und ob Bayern Meister wird, weiß ich auch nicht. Also Dortmund ist heiß. Klar, die müssen noch nach München, genauso wie RB - Vorteil Bayern. Aber das wird bis zum Ende eng bleiben.“

Fotocredit: IMAGO/MIS