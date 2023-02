Schalke muss in Bochum auf Latza verzichten

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 muss im brisanten Fußball-Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Vorletzten VfL Bochum auf Mittelfeldspieler Danny Latza verzichten. Der 33 Jahre alte Kapitän laboriert an einer muskulären Verletzung. "Wie schwer die Verletzung ist, müssen wir schauen", sagte Lizenzspielerchef Gerald Asamoah den Funke-Medien. Auch für das Spiel gegen Borussia Dortmund am übernächsten Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der Einsatz Latzas fraglich.

Der zuletzt verletzte japanische Offensivspieler Soichiro Kozuki kann hingegen voraussichtlich wieder eingesetzt werden. "Wir gehen davon aus, dass es bis Samstag reicht", meinte Asamoah. Auch Cedric Brunner, der nach seinem erlittenen Nasenbeinbruch mit einer Schutzmaske erstmals trainierte, könnte wieder eine Startelf-Option sein.

