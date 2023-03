Köln veranstaltet Gedächtnisspiel gegen VV St. Truiden

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln trifft während der Länderspielpause im Maurice-Banach-Gedächtnisspiel am 23. März auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Zu der Begegnung im Franz-Kremer-Stadion werden ehemalige Wegbegleiter, Mitspieler und Trainer eingeladen, teilten die Rheinländer am Donnerstag mit.

"In der Vergangenheit ist in der Öffentlichkeit oft und sehr kontrovers über den Umgang des FC mit der Familie Banach nach dem Tod von Mucki diskutiert worden. Diese offene Wunde möchten wir nun endgültig schließen und die Zeit der Vorwürfe beenden", sagte FC-Präsident Werner Wolf und ergänzte: "Wir möchten mit dem Benefizspiel ein deutliches Zeichen setzen, dass die FC-Familie Mucki nicht vergessen hat und an der Seite seiner Familie steht."

Banach war am 17. November 1991 im Alter von nur 24 Jahren mit seinem Auto tödlich verunglückt.

