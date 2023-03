Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, aktuell Tabellenzweiter und punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern München (je 46), geht mit viel Respekt ins Topspiel der Bayern-Jäger gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER). "Wir haben es selbst gespürt. Wir sind noch gewarnt genug, welche Qualität der Gegner auf den Platz bringen kann", sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit Verweis auf das 0:3 bei RB in der Hinrunde.

Edin Terzic fokussiert vor Topspiel gegen RB Leipzig

Foto: AFP/AFP/Daniel ROLAND

"Beide Mannschaften werden komplett auf Sieg gehen"

Es war das Debüt des Ex-BVB-Trainers Marco Rose in Leipzig, keine andere Bundesliga-Mannschaft hat seit diesem 6. Spieltag mehr Punkte geholt als RB Leipzig.

"Wir sind uns in allen Parametern und Statistiken sehr ähnlich, es wird ein absolutes Topspiel", sagte Terzic. "Wir wollen den Abstand auf Leipzig vergrößern, sie wollen näher ranrücken - beide Mannschaften werden komplett auf Sieg gehen."

Karim Adeyemi vor Rückkehr ins Training

Der BVB kann im ausverkauften Stadion (81.365 Zuschauer) wieder auf Rechtsverteidiger Ryerson setzen, der eine Augenentzündung auskuriert hat. Die Nationalspieler Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko machen laut Terzic "deutliche Schritte nach vorne", Adeyemi stehe vor der Rückkehr ins Training mit Ball.

Der BVB liegt nach Punkten gleichauf mit dem Spitzenreiter und Dauermeister FC Bayern München, der Tabellenvierte RB Leipzig hat 4 Zähler weniger gesammelt.

🎙 #Terzic: "Für viele ist es ein ganz besonderes Spiel. Morgen haben wir die nächste Chance, so laut zu sein wie noch nie! In der aktuellen Saison wird es bis dato wohl die wichtigste Woche für uns."#BVBLeipzig pic.twitter.com/NG9nLdJy9h — Borussia Dortmund (@BVB) March 2, 2023

