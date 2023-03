Der FC Ingolstadt ist neu in der Blindenfußball-BL

Foto: DFB-Stiftung Sepp Herberger /DFB-Stiftung Sepp Herberger/SIDDFB-Stiftung Sepp Herberger

Die neue Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet mit dem Liganeuling FC Ingolstadt am 15./16. April. Es gibt fünf Spieltage in Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund, Hamburg und Köln. Die europaweit einzigartige Spielrunde für blinde und sehbehinderte Spielerinnen und Spieler feiert dabei in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Titelverteidiger ist der FC St. Pauli.

Außer den Hamburgern und Ingolstädtern nehmen Rekordmeister MTV Stuttgart, die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Schalke 04, die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln und der VSC/ABSV Wien teil.

Der Saisonauftakt findet im April beim MTV Stuttgart statt. Damit beginnt die diesjährige Spielrunde fast einen Monat früher als im Vorjahr, Hintergrund ist die Teilnahme der Blindenfußball-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Birmingham im August.

Am 13. Mai findet in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg, Volkswagen, dem VfL Wolfsburg und dem Niedersächsischen Fußballverband ein Stadt-Spieltag auf dem Hollerplatz in Wolfsburg statt. Das Saisonfinale steigt wie schon im vergangenen Jahr im Rahmen der Fußball-Inklusionstage auf dem Roncalliplatz in Köln (16. September).

© 2023 SID