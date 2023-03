Schlager knickte in Dortmund um

DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig droht wieder ein Ausfall seines Topspielers Christopher Nkunku. "Ich befürchte, dass wir ihn wieder für ein paar Tage verloren haben", sagte Trainer Marco Rose nach dem 1:2 (0:2) im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Freitagabend bei DAZN. "Er hat was im Muskel gespürt bei einem Sprint."

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte in Dortmund nach 111 Tagen sein Startelf-Comeback gegeben, zuvor war er bereits zweimal in der Liga eingewechselt worden. Auch Xaver Schlager muss wohl erst einmal pausieren: "Er ist umgeknickt, das sah am Anfang nicht gut aus, wurde dann aber besser", berichtete Rose.

