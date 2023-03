Blind will ein Vorbild sein

Foto: FIRO/FIRO/FIRO

Bayern Münchens Star Daley Blind will Menschen mit einer Herzerkrankung ein Vorbild sein. "Ich möchte aufzeigen, dass alles möglich ist – über den Sport hinaus: Auch ein Herzleiden bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man gezwungen ist, damit aufzuhören, was man gerne macht. Selbst den Traum als Fußballprofi kann ich weiterleben", sagte der 32 Jahre alte Niederländer dem Vereinsmagazin 51.

Man müsse auch nicht "den ganzen Tag zu Hause sitzen, weil man fürchtet, dass man aufgrund seiner medizinischen Situation nichts unternehmen kann", führte Blind weiter aus. Der Nationalspieler spielt seit 2019 nach einer Herzmuskelentzündung mit einem Defibrillator.

Zunächst sei er, so Blind, "noch sehr auf mich selbst konzentriert gewesen, man muss das erst einmal verarbeiten und seinen persönlichen Weg finden". Aber schon während der Reha habe er gemerkt, "wie viele Menschen dieses Thema beschäftigt. Manche Leute trauen sich nicht aus dem Haus oder haben Angst, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzugehen, und ich denke, wenn man sich selbst antreibt, dann ist so viel mehr möglich."

Er hoffe, betonte Blind, "ich kann da für den einen oder anderen eine kleine Inspiration sein, und möchte Kindern und allen Menschen vermitteln, dass es sich immer lohnt, niemals aufzugeben, sich Ziele zu setzen – und dafür zu leben."

