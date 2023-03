Matthäus gibt dem BVB eine Titelchance

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt fest an die Meisterschaftschance von Borussia Dortmund. "Zehn Spiele in Folge zu gewinnen ist fantastisch, und ich ziehe den Hut vor Borussia Dortmund und ihren Leistungen der letzten Wochen und Monate. Sie haben eine absolut realistische Chance, Meister zu werden", sagte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Seit der Winterpause holte der BVB neun Punkte auf Tabellenführer Bayern München auf und liegt nun punktgleich mit dem deutschen Rekordchampion auf Platz zwei. "Die Dortmunder haben etwas erreicht, was sonst eigentlich nur die Bayern schaffen, nämlich einen größeren Rückstand aufzuholen und nun fast ganz oben zu sein. Das nennt man Mentalität", stellte Matthäus fest.

