Wieder zurück im Mannschaftstraining: Davie Selke

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln konnte am Dienstag im Training wieder auf Angreifer Davie Selke und Innenverteidiger Luca Kilian zurückgreifen. Selke hatte wegen einer Erkrankung am Samstag beim torlosen Unentschieden bei Union Berlin kurzfristig nicht mitwirken können. Kilian hatte in der Wintervorbereitung einen Muskelbündelriss erlitten und wochenlang nicht zur Verfügung gestanden.

Ein Einsatz von Kilian am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum dürfte allerdings noch zu früh kommen. Weiterhin fehlen dem FC die Langzeitverletzten Jan Thielmann, Mark Uth, Florian Dietz, Sebastian Andersson und Kristian Pedersen, die ein Rehaprogramm absolvieren.

