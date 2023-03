Mittelfeldspieler Xaver Schlager von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Das teilten die Sachsen am Dienstag mit. Der österreichische Nationalspieler hatte sich im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (1:2) eine Syndesmoseverletzung zugezogen. Der 25-jährige Linzer wird den Leipzigern voraussichtlich wochenlang fehlen und auch dem ÖFB-Team. Ausgerechnet beim Länderspiel-Doppel im Rahmen der UEFA EURO 2024 Qualifiers vs. Aserbaidschan (Fr., 24. März) und Estland (Mo., 27. März) in seiner Geburtstadt und der dortigen funkelnagelneuen Raiffeisen-Arena.

OP nach Syndesmoseverletzung: Xaver Schlager

Zudem muss der Tabellenvierte bis auf Weiteres auf Ausnahmespieler Christopher Nkunku verzichten, der sich einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte.

