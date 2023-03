Felix Kroos spielte von 2016 bis 2020 für die Eisernen

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die 50.000 Mitglieder geknackt - und der Jubilar ist der Sohn von Ex-Unioner Felix Kroos. Wie die Eisernen mitteilten, schaute der 31-Jährige, der Teil der Aufstiegsmannschaft in die Bundesliga 2019 war, persönlich an alter Wirkungsstätte vorbei, um den Mitgliedsausweis für seinen sechs Wochen alten Sohn Theo abzuholen.

Kroos und seine Frau Lisa hatten bereits am Tag der Geburt den Mitgliedsantrag ausgefüllt. Ein weiterer Zufall: Sohn Theo kam ausgerechnet am 20. Januar, dem Vereinsgeburtstag von Union, zur Welt. "Ich freue mich natürlich sehr, dass Theos Mitgliedsausweis diese besondere Zahl trägt. Wir haben weder seinen Geburtstag noch seine Mitgliedsnummer so genau geplant, aber beides perfekt getroffen", sagte Kroos.

