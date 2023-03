Ex-Bayern-Star Ribery verteidigt Serge Gnabry

Der frühere Bayern-Star Franck Ribery hat sich in der Diskussion um die Disziplinlosigkeit seiner Nachfolger Serge Gnabry und Leroy Sane vor die beiden Fußball-Nationalspieler gestellt. "Die Spieler müssen auch Spaß haben, lachen, leben. Bitte nicht vergessen: Die Spieler sind Menschen, sie brauchen ein Leben und einen Alltag außerhalb des Fußballs", sagte Ribery angesprochen auf Gnabrys Ausflug zur Pariser Fashion Week der Sport Bild.

Ribery betonte, er würde "so eine Reise nicht grundsätzlich verurteilen. Ich wusste immer: Wann kann ich es mir gut gehen lassen – und wann nicht!", so der Franzose, der von 2007 bis 2019 in München gespielt hatte: "Wenn man es bei Bayern schaffen will, muss man immer mehr machen als andere. Keiner darf sein Talent vergeuden. Man muss die Chance Bayern München begreifen."

Gnabry war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er an seinem freien Tag zur Fashion Week nach Paris geflogen war, Sane fiel durch eine verpasste Busabfahrt auf. Auch auf dem Platz sackten die Leistungen der beiden Flügelspieler ab.

"Ich weiß, dass beide noch besser werden können. Es gibt viele Faktoren, die eine Leistung beeinflussen: Körper, Kopf, Umfeld. Spieler bei Bayern brauchen immer dieses Feuer für den unbedingten Willen", so Ribery.

Ribery (39) hatte im Oktober 2022 seine Karriere beim italienischen Erstligisten US Salernitana beendet, nun strebt der Franzose, der zunächst als Assistenztrainer bei den Italienern einsteigt, eine Trainerkarriere an.

