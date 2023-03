Reis will den nächsten Derbysieg einfahren

Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 geht mit großer Vorfreude in sein erstes "großes" Revierderby gegen Borussia Dortmund. "Jetzt bin ich zum ersten Mal mittendrin statt nur dabei", sagte der langjährige Bochumer vor dem 100. Bundesligaduell der beiden Erzrivalen am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Ich habe das immer von außen verfolgt, es ist eins der wichtigsten Spiele in Deutschland."

Nach dem 2:0 am vergangenen Wochenende im "kleinen" Derby bei seinem Ex-Klub VfL Bochum sieht Reis den Tabellenvorletzten auch gegen den BVB, der aktuell Platz zwei belegt, nicht chancenlos: "Wir sind in einer ganz guten Phase. Vor ein paar Wochen hat noch jeder darüber geredet, wie hoch das Ergebnis ausfällt. Jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet."

Verzichten muss Reis wie schon in Bochum auf Dominick Drexler (Muskelfaserriss), Thomas Ouwejan (Adduktorenprobleme), Jere Uronen (muskuläre Probleme), Tim Skarke (Fußprellung) und Soichiro Kozuki (Sprunggelenksverletzung). Zudem fällt auch Innenverteidiger Sepp van den Berg, der zuletzt nach einem Bänderriss im Sprungelenk in der Regionalliga-Mannschaft Spielpraxis sammelte, nach einem "minimalen Rückschlag" aus. Schalke und Dortmund sind die einzigen Bundesligisten, die in der Rückrunde noch ungeschlagen sind.

