Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München hat sich gegen zu heftige Kritik gewehrt. "Es gehört irgendwo dazu, aber manchmal ist es auch zu krass. Irgendwann ist es auch mal genug", sagte Gnabry nach dem 5:3 gegen den FC Augsburg bei Sky.

Gnabry äußert sich zu der Kritik der letzten Wochen

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nagelsmann über Sané: "Er gehört zu den besten Spielern Europas"

Der 27-Jährige und sein Münchner Kollege Leroy Sane waren in den vergangenen Wochen durch Eskapaden außerhalb des Platzes wiederholt in die Schlagzeilen geraten und zuletzt auch nicht mehr immer erste Wahl beim Rekordmeister gewesen. "Wenn zwei Spieler für eine Negativserie verantwortlich gemacht werden, macht das in meinen Augen keinen Sinn. Wir müssen damit umgehen, aber es ist nicht schön zu hören, wenn es gegen einen selbst oder gegen einen Mitspieler geht", sagte Gnabry.

Erst am Freitag hatte auch FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine beiden eigenwilligen Stars in Schutz genommen. Man werde Sane "charakterlich nicht ändern. Wir müssen seine Stärken auf das Feld bringen, die außergewöhnlich sind. Er gehört zu den besten Spielern Europas. Wir brauchen ihn einfach. Deswegen muss man eine gewisse Akzeptanz haben. Gleiches gilt für Serge auch", sagte Nagelsmann.

© 2023 SID