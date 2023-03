Frankfurt verlor das Hinspiel in Italien mit 0:2

Eintracht Frankfurt kämpft als vierter und letzter Bundesliga-Klub nach Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale. Der Europa-League-Gewinner muss dafür im Achtelfinal-Rückspiel beim italienischen Spitzenteam SSC Neapel die 0:2-Heimniederlage aus dem Hinspiel wettmachen. In einem weiteren Achtelfinal-Duell treffen Titelverteidiger Real Madrid und der FC Liverpool mit seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp in einer Neuauflage des Vorjahresfinales aufeinander. Madrid und Ex-Weltmeister Toni Kroos hatten das Hinspiel 5:2 gewonnen.

Hauptrundensieger Red Bull München steigt in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga ein. Im ersten Viertelfinale empfängt der Titelfavorit die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Auch der ERC Ingolstadt hat zum Auftakt der Best-of-seven-Serie gegen die Düsseldorfer EG Heimrecht.

Das Saisonfinale im alpinen Ski-Weltcup in Soldeu/Andorra beginnt mit den Abfahrtsrennen. Ab 10.00 Uhr sind Romed Baumann, Josef Ferstl und Andreas Sander im Einsatz, ab 11.30 Uhr ist Kira Weidle bei den Frauen als einzige Deutsche am Start.

