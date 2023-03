Wurde Julian Nagelsmann als Trainer von Bayern München entlassen? Laut BILD-Informationen trennen sich die Bayern mit sofortiger Wirkung von Coach Julian Nagelsmann (35). Mit Thomas Tuchel wird schon ein potenzieller Nachfolger gehandelt. Dies berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Nach dem 1:2 am Sonntag in Leverkusen hatte Sport-Vorstand Hasan Salihamidžić knallhart abgerechnet: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt.“

Nagelsmann laut Bild gefeuert!

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Trotzdem kommt die Trennung überraschend. Zuletzt hatten die Bossen immer wieder betont, von dem jüngsten Bayern-Meistertrainer der Geschichte überzeugt zu sein. Zudem weist Nagelsmann eine perfekte Champions-League-Bilanz in dieser Saison aus: 8 Spiele, 8 Siege, zuletzt das begeisternde 2:0 gegen Paris St. Germain.

Nagelsmanns Problem seit einigen Monaten: Mit Tuchel ist ein Hochkaräter auf dem Markt, der 2021 mit Chelsea die Champions League gewonnen hatte. Nagelsmann hatte den FC Bayern am 1.7.2021 übernommen.