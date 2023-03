Weltrangliste: DFB-Frauen weiter Zweiter hinter den USA

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Weltrangliste ihren zweiten Platz erfolgreich verteidigt. In dem am Freitag vom Weltverband FIFA veröffentlichten Ranking liegen die Vize-Europameisterinnen weiterhin nur hinter Spitzenreiter USA um Superstar Megan Rapinoe, der die Rangliste seit 2017 anführt.

Die Schwedinnen, gegen die sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Februar in einem Test mit einem 0:0 begnügen musste, und Europameister England folgen auf den Plätzen drei und vier.

