Flick (l.) von Nagelsmann-Schlagzeilen überrascht

Foto: AFP/Pool/SID/ANNEGRET HILSE

Auch Hansi Flick hat das Aus seines Nachfolgers Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht kommen sehen. "Wir waren gestern Abend natürlich auch sehr, sehr überrascht über die Schlagzeilen", sagte der Bundestrainer am Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt.

"Aber ich glaube, bis jetzt hat sich Bayern München noch nicht geäußert", ergänzte Flick: "Aus Respekt vor Julian und den Bayern werde ich nichts weiter zu dem Thema sagen."

Auf Nachfrage, ob die Meldungen auch auf die DFB-Auswahl vor dem Länderspiel gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz habe, entgegnete Flick: "Es wird sicher nicht so sein, dass das alles beflügelt." Er habe darüber bereits "mit den Spielern gesprochen".

DFB-Kapitän Joshua Kimmich, in München Nagelsmanns verlängerter Arm auf dem Platz, meinte: "Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich hatte schon sehr viele Trainer, sehr viele Top-Trainer - er ist locker Top drei."

Kimmich gestand, dass ihn die Meldungen "natürlich beschäftigen. Das ist der Trainer, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet. Aber im Training und in den 90 Minuten darf das keine Rolle spielen".

Am Donnerstagabend hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister vorzeitig von Nagelsmann trennen und Thomas Tuchel auf ihn folgen werde. Der 35-Jährige war seit 2021 im Amt und hatte einen Vertrag bis 2026.

