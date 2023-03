Thomas Tuchel: Kapitel FC Bayern beginnt am Dienstag

Thomas Tuchel wird erst am Dienstag und damit einen Tag später als geplant sein erstes Mannschaftstraining beim FC Bayern leiten. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann nimmt am Montag zwar seine Arbeit an der Säbener Straße auf, allerdings mit einer individuellen Einheit im Klubzentrum des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Tuchel hat dann nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Wegen der Länderspielpause stehen ihm nur wenige etablierte Profis wie Thomas Müller oder Leroy Sane zur Verfügung. Die deutsche Nationalmannschaft mit den Münchnern Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry spielt etwa noch am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien.

Der frühere Dortmunder Tuchel ist an der Isar als Blitzheiler gefragt: Bis zum Klassiker gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) muss er den einen Punkt zurückliegenden Münchnern ihre "unverständlichen Leistungsschwankungen" austreiben, die Nagelsmann laut Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Verhängnis wurden.

