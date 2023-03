Bayern München befindet sich in einer misslichen Lage - der Rekordmeister liegt derzeit auf dem zweiten Platz der Bundesliga-Tabelle, nachdem er nach einer schmerzhaften 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen die Tabellenspitze an Borussia Dortmund abgeben musste. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lautet die Ligabilanz der Bayern 25 Spiele, 15 Siege, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen - Wetten auf die kommenden Ereignisse können bei allen Buchmachern ohne Sperrdatei abgegeben werden. Aber bedenken Sie, dass die Bayern kaum die Hälfte ihrer Ligaspiele gewonnen haben, und viele von ihnen waren ziemlich wenig überzeugend.

Bild von jorono auf Pixabay

Da fallen mir die Spiele der Hinrunde gegen Union Berlin, Stuttgart, Augsburg, Dortmund, Köln und die Spiele der Rückrunde gegen Eintracht Frankfurt und Stuttgart (wieder) ein. Das sind viel zu viele nicht überzeugende Spiele, mehr als ein ganzes Drittel. Bayern erlebt die schlechteste Bundesliga-Saison seit Jahren, wahrscheinlich die schlechteste seit Jupp Heynckes' Amtszeit 2011/12.

Ein Ausnahmezustand

Allein diese Zahlen machen deutlich, dass Julian Nagelsmann einen extrem schlechten Job gemacht hat und es ist nicht überraschend, dass er am 24. März 2023 als Vereinsmanager entlassen wurde. Thomas Tuchel ist der neue Cheftrainer und wird ab Montag, 27. März 2023, das Training der Mannschaft für das Spiel gegen Borussia Dortmund leiten.

Die Bayern nehmen in dieser Saison an zwei weiteren Wettbewerben teil: dem DFB-Pokal und der Champions League. Die Bilanz der Bayern in diesen Pokalwettbewerben lautet: 11 Spiele, 11 Siege, 32 geschossene Tore und nur 4 Gegentore. Von diesen 11 Spielen war kein einziges nicht überzeugend. Die einzigen Ausnahmen waren die erste Halbzeit des Heimsiegs gegen Barcelona und die nervöse letzte halbe Stunde des Hinspiels gegen Paris Saint-Germain. Ansonsten lief es für die Bayern wie geschmiert.

Die Zweiteilung der Leistung von Bayern München

Wie ist es zu erklären, dass die miserablen Leistungen in der Bundesliga mit den brillanten Leistungen in der Champions League koexistieren? Ist es Inkonsequenz? Nachlässigkeit? Nein, es scheint viel mehr als das zu sein. Bayern München leidet an einem unwahrscheinlichen Grund: dem Menschsein. Auch wenn es niemand zugeben möchte, hat die Mannschaft unbewusst den DFB-Pokal und die Champions League bevorzugt und sich nicht zu 100 Prozent auf die Bundesliga konzentriert.

Seit dem glorreichen Triple im Jahr 2020 ist die Bundesliga die einzige große Trophäe, die die Bayern in den letzten drei Jahren gewonnen haben. Nicht, dass die mehrfachen Superpokale und die sechsfach gekrönten Klub-Weltmeisterschaften bedeutungslose Trophäen wären, sie sind allesamt wertvolle Titel. Aber in den drei großen Wettbewerben (DFB-Pokal, Champions League und Bundesliga) waren die Bayern nicht so konstant, wenn nicht sogar ein bisschen unglücklich.

Bild von Christoph Pöpperl auf Pixabay

Es ist daher nur natürlich, dass die Mannschaft in dieser Saison viel entschlossener ist, dafür zu sorgen, dass sich solche Katastrophen nicht wiederholen, und in jedem Pokal- und Champions-League-Spiel die Extrameile zu gehen. In den Pokalwettbewerben bekamen die Bayern-Fans mit das Beste zu sehen, was die Mannschaft in dieser Saison gespielt hat, ganz zu schweigen von den herausragenden Ergebnissen. Währenddessen hat die Bundesliga, obwohl sie immer noch der "ehrlichste" Titel von allen ist, etwas von ihrem Glanz verloren.

Der Gewinn der Bundesliga ist fast zur Gewohnheit und Selbstverständlichkeit geworden, so dass einige Fans begonnen haben, ihn abzuwerten. Obwohl der Gewinn der Bundesliga genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie der Gewinn jeder anderen großen Trophäe, wird schnell Kritik geübt, wenn die Mannschaft "nur" in einer einzigen Saison die Bundesliga gewinnt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Bundesliga der Vorrang vor den Pokalwettbewerben eingeräumt wird, zumal die Mannschaft im vergangenen Jahr mit dem zehnten Titel in Folge einen neuen Liga-Rekord aufgestellt hat.

Fazit

Für eine Mannschaft wie die Bayern mag das Jonglieren mit allen drei Wettbewerben einfach erscheinen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Saison aufgrund der ungünstig angesetzten Winter-Weltmeisterschaft besonders schwierig und belastend war. Auch wenn es sicherlich nicht der professionellste Schachzug ist, so ist es doch nicht allzu überraschend, dass unter den gegebenen Umständen - die Notwendigkeit, in den Pokalwettbewerben zu überzeugen, der scheinbar sinkende Wert der Bundesliga und ein insgesamt hektischer Zeitplan - dies das Jahr sein könnte, in dem die Dominanz der Bayern in der Bundesliga ein Ende findet, die Mannschaft aber am Ende der Saison einen anderen Titelgewinn feiern kann.