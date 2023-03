www.cashpoint.com präsentiert das Top-Spiel der 26. Runde in der Deutschen Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Bayern München (52 Punkte) vs. Spitzenreiter Borussia Dortmund (53). Der deutsche Rekordmeister hat diverse Weltmeister in seinen Reihen, hochdekorierte Stars aus den unterschiedlichsten Nationen. Doch seit Mitte dieser Woche auch einen Nationalspieler, den bislang nur wenige kennen: Grant-Leon Ranos. Nachfolgend dazu mehr! Das Gipfeltreffen gibt es am Samstag, den 1. April 2023, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Mittelstürmer-Talent des FC Bayern mit BVB-Vergangenheit: Grant-Leon Ranos, der bei seinem Team-Debüt für Armenien doppelt traf

Foto: IMAGO / Hrachya Khachatryan

15 Tore in 26 Einsätzen

Gestatten, Grant-Leon Ranos, 19 Jahre jung, geboren in Gehrden (Raum Hannover, Niedersachsen), Nationalität Armenien, Mittelstürmer beim FC Bayern. Bislang allerdings in der 2. Mannschaft der Münchener, die in der 4. Liga = Regionalliga Bayern spielt.

Dort hat das Angriffs-Talent in dieser Saison mit 15 Tore in 26 Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht. Was auch dem armenischen Verband nicht verborgen blieb, der den Deutsch-Armenier für die jüngsten Länderspiele einlud.

Doppelpack beim Länderspiel-Debüt binnen 8 Minuten

Beim 2:2 im Test-Länderspiel zwischen Armenien und Zypern feierte Ranos ein beeindruckendes Debüt: Innerhalb von 8 Minuten drehte das FCB-Talent den 0:1-Rückstand in eine Führung, Doppelpack! Erstmals durfte sich der Rechtsfuß auf internationalem Niveau beweisen.

Ranos kehrte ebenso zufrieden wie beeindruckt nach München retour: "Es waren super Tage in Armenien. Das ganze Team hat mich sehr herzlich empfangen und mir die Eingewöhnung sehr leicht gemacht. Die Trainingseinheiten waren top und natürlich bin ich unglaublich stolz und happy, dass ich bei meinem ersten Spiel gleich zwei Tore beisteuern konnte", sagt der armenische Angreifer dem Kicker Sportmagazin.

Im Sommer 2018 vom BVB zum FC Bayern

Interessant: Ranos hat eine BVB-Vergangenheit, wechselte im Juli 2017 von der Jugend von Hannover 96 in den Nachwuchs von Borussia Dortmund und ein Jahr später zum FC Bayern. Damals hieß er mit Nachnamen noch Mamedova. Auch wenn es beim Testländerspiel am Dienstag dieser Woche "nur" gegen Zypern war: Mit solchen Auftritten spielt sich Ranos in den Fokus. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, sein Ziel ist der Profibereich. Unter Julian Nagelsmann durfte er bei den BL-Profis inmitten der Weltmeister und Asse schon mal mittrainieren...vlt. ja auch bald unter FCB-Neo-Chefcoach Thomas Tuchel?

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live