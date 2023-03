🗣 "Work, eat, sleep, repeat – so war meine Woche", beschreibt #Tuchel und führt aus: "Vom Gefühl her war es nur ein Trainingstag. Man möchte in der kurzen Zeit so viel aufsaugen wie möglich. Ich bin sehr dankbar, auf solch einem Niveau Verantwortung haben zu dürfen."#FCBayern pic.twitter.com/pirodg0mxS