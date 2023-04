Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 1. April

Foto: FIRO/FIRO/SID

Es ist DER Kracher der Bundesliga, ein Klassiker im deutschen Profifußball, und es geht um die Spitze. Beim Debüt von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern empfängt der Rekordmeister beim mit Spannung erwarteten Highlight der bisherigen Saison Tabellenführer Borussia Dortmund zum Topspiel. Nur mit einem Sieg können die Münchner Platz eins erobern, im Falle einer Niederlage hätte der BVB bei acht ausstehenden Spielen vier Punkte Vorsprung. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Im Abstiegskampf geht es drei Stunden zuvor für Schlusslicht VfB Stuttgart bei Union Berlin weiter, Hertha BSC tritt beim SC Freiburg an.

Beim Weltcup-Finale der Skispringer im slowenischen Planica stehen gleich zwei Wettkämpfe an einem Tag an: Das wegen zu starken Windes von Freitag auf Samstag verlegte Einzel im Skifliegen läutet ab 8.45 Uhr den Tag ein, nur ein Durchgang entscheidet über den Sieg. Ab 10.00 Uhr kämpft dann die deutsche Mannschaft um Karl Geiger auf der Skiflugschanze um eine Podestplatzierung. Am Sonntag folgt ein weiteres letztes Einzel.

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua steigt nach enttäuschenden Jahren für einen Aufbaukampf in den Ring und kämpft um seine Zukunft. Sollte der Brite in der Londoner O2-Arena gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin verlieren, will er zurücktreten. Joshua hatte 2021 die Schwergewichtstitel der Verbände WBA, WBO sowie IBF an Alexander Usyk verloren und im Vorjahr auch im Rückkampf gegen den Ukrainer den Kürzeren gezogen.

© 2023 SID