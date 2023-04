Robben glaubt an einen Sieg der Bayern

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern Münchens früherer Topstar Arjen Robben ist im Bundesligaspitzenspiel des FCB gegen Borussia Dortmund von einem Sieg seines Ex-Teams überzeugt. "Bayern hat den stärksten Kader der Liga, ich habe viel Vertrauen in das Team", sagte der Niederländer in einem Interview auf der Bayern-Homepage: "Es wird nicht einfach für die Bayern, aber ich glaube, dass sie am Samstagabend wieder Tabellenführer sein werden."

Dafür brauchen die Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einen Sieg. Aktuell liegt der BVB einen Zähler vor dem Rekordmeister, bei dem der neue Trainer Thomas Tuchel sein Debüt feiern wird. Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zum früheren Dortmunder Tuchel "kann sich positiv auswirken", sagte Robben: "Zu Hause in der Allianz Arena sehe ich Bayern als den klaren Favoriten."

Für den 39-Jährigen, der mit den Bayern 2013 das Triple geholt und dabei im Champions-League-Finale gegen den BVB entscheidend getroffen hatte, ist die richtige Einstellung der Schlüssel zum Sieg: "In so einem Spiel musst du angreifen, da musst du voll da sein. Man muss von Beginn an selbstbewusst auftreten und dem Gegner zeigen, dass sie keine Chance haben werden."

© 2023 SID