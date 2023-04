Der "Allianz Arena-Komplex" von Borussia Dortmund hält an. Der BVB verlor beim 4:2 das 9. Duell in Folge auswärts beim FC Bayern München und wieder - wie in den Jahren zuvor - deutlich. Der letzte Punktgewinn (3:0-Auswärtssieg) des damit am 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga enthronten Tabellenführers aus Westfalen liegt damit bereits 9 (!) Jahre zurück - am 12. April 2014! Der FC Bayern eroberte mit dem souveränen Sieg die Tabellenführung zurück und bescherte Neo-Chefcoach Thomas Tuchel gegen dessen Ex-Klub einen erfolgreichen Einstand. Nachfolgend spannende STATEMENTS vom BVB. Vom FC Bayern separat!

„Heute sind wir enttäuscht und wütend"

BVB-Trainer Edin Terzic über...

...Torhüter Gregor Kobel und seinen Fehler beim 1:0: „Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Mann der Grund ist, weshalb wir hier als Tabellenführer angereist sind. Wir machen Fehler und wir wissen, dass wir uns auf ihn sehr häufig verlassen konnten. Das werden wir auch in Zukunft tun. Ihm tut es leid, aber mir ist wichtig, dass wir es richtig einordnen. Er ist der Grund, weshalb wir Tabellenführer waren.“



...das Spiel: „Es ist albern, wenn ich jetzt sage, dass wir ordentlich ins Spiel gefunden haben. Wir haben zu lange gebraucht, um auf die Rückschläge zu reagieren und das ganze abzuschütteln. Dann stand es nach 22 Minuten 3:0. Wir haben in der 2. Halbzeit trotzdem versucht ein paar Sachen anzupassen, aber heute ist es so, wie es ist. Wir müssen sehr enttäuscht in den Flieger steigen und das tut weh. Aber auch nach diesem Spiel geht es darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Morgen gucken wir auf die Tabelle und sehen, dass es nur zwei Punkte sind, aber das ist morgen. Heute sind wir enttäuscht und wütend.“

„Jeder weiß, dass Thomas Müller unglaublich clever ist"

BVB-Kapitän Marco Reus über...

...Comebacker Gregor Kobel: „Er hat uns in dieser Saison schon so viele Spiele gewonnen und so viele tolle Paraden gezeigt. Es ist bitter in der Situation, da wir gut reingekommen sind.“



...das Spiel: „Man muss das 1. Tor erstmal sacken lassen und dann bekommt man durch eine Standardsituation das 2. Tor. Jeder weiß, dass Thomas Müller unglaublich clever ist und sich gut bewegt. Dann ist es hier nochmal schwerer zurückzukommen. Alles, was ich sage, bringt nichts, wir haben 4:2 verloren und sind wieder 2 Punkte hintendran. Am Ende lügt das Ergebnis nicht und wir haben verdient verloren.“



...was Trainer Edin Terzic in der Kabine gesagt habe: „Dass es scheiße war, wie wir uns in vielen Situationen verhalten haben. Wir sind unheimlich oft in Konter gelaufen, was eigentlich total untypisch ist. Die Bayern haben es dann gut ausgespielt und hätten in der ein oder anderen Situation noch mehr Tore schießen können. Es war kein guter Abend für uns.“



...was man besser machen muss: „Wir sind alle nur Menschen und es geht nicht spurlos an uns vorbei, wenn du hier unglücklich 1:0 hinten liegst. Man hat dann nicht das große Selbstvertrauen, aber wir haben uns nicht aufgegeben. Das steht außer Frage und muss auch so sein. Es ist schwierig hier zu bestehen. Es kamen viele Dinge zusammen, die wir nicht wollten.“

„Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist"

BVB-Keeper Gregor Kobel über...

...seinen Fehler: „Ich habe keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist. Es ist eine schöne scheiße gewesen. Ich bin jetzt zweimal nach einer Schulterverletzung zurückgekommen und habe gleich danach zwei relativ große Fehler gemacht. Da muss ich gucken, dass ich es besser machen. Ich würde es aber nicht auf mangelnde Spielpraxis schieben. Man kann immer ein gutes Spiel machen, egal ob man die ganze Zeit im Tor spielt, oder nicht. Es gibt einfach scheiß Tage und heute war so einer.“

...Reaktion nach dem 1. Treffer: „Nach dem Gegentor hatten wir einen Knick in unserem Spiel. Wir wurden heute ziemlich krass ausgekontert. Sie hatten viele Bälle in die Tiefe und hatten viele Chancen. Sie hätten definitiv noch mehr Tore schießen können. Ich bin immer ein Fan davon einen solchen Fehler einzugestehen und das muss ich heute machen. Ich habe meiner Mannschaft heute leider nicht weiterhelfen können.“

Statement-Quelle: Sky

Fotocredit: IMAGO/Sportfoto Rudel