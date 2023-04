Er war und ist einer im Fußball-Business, in dem Spieler bei Interviews autorisiert und angepasst sind, die noch das "Herz auf der Zunge" tragen und ungeschminkt ihre Meinung sagen: Martin Hinteregger. Der 67-fache ÖFB-Teamspieler beendete im vergangenen Sommer mit damals 29 Jahren überraschend seine Profi-Karriere und war einer der wenigen, die nicht vom FC Red Bull Salzburg zu RB Leipzig wechselten, sondern seinen eigenen Weg selbstbestimmt ging. Ein echter Typ! Im Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad“ gab der 30-jährige Kärntner einiges preis. AUTHENTISCH! Nachfolgend spannende STATEMENTS.

"Habe 1/2 Jahr gebraucht, um normales Leben zu führen"

Martin Hinteregger über...

…sein Karriereende und wie es ihm heute damit geht: „Noch immer sehr gut. Es war meine größte Angst, wie es in einem 1/2 oder 1 Jahr ausschaut. Aber die Menschen, mit denen ich geredet habe, dass ich aufhören möchte, haben immer gesagt ,pass auf, in einem Jahr wirst du es bereuen'. Deswegen ist eine Angst entstanden, obwohl meine Entscheidung immer klar gestanden ist. Ich habe ein 1/2 Jahr gebraucht, um mit dem Fußballerleben abzuschließen und ein normales Leben zu führen.

Das sind zwei komplett andere Leben und es ist sehr schwierig, den Übergang zu finden. Jetzt bin ich drinnen und weiß, dass ich nicht mehr fremdgetrieben bin und selbst entscheiden kann, was ich mache. Dieses jeden Tag zuhause zu sein ist schon etwas Spezielles und ganz Besonderes für mich. Jetzt lerne ich Kärnten nochmal neu zu schätzen."



...das Besondere am zu Hause sein: „Ganz viele Sachen, ich habe zum Beispiel in meinem Fußballer-Leben nie einen Kühlschrank voll gehabt. Alle 2 bis 3 Tage bist du mal wieder weg, dann bist du wieder 10 Tage beim Nationalteam. Du hast nie einen geregelten Tagesablauf haben können, hast nie mit Freunden etwas geregeltes planen können, nie auf Familienfeiern sein können, weil am Wochenende immer Spiele waren. Es gibt viele Sachen, die natürlich sehr positiv waren, aber das waren so Kleinigkeiten, die man jetzt noch mehr zu schätzen weiß."



...Gefühle während dem Erfolgslauf in UEFA Europa League in der vergangenen Saison: „Es hat so viele Spiele gegeben, wo es wirklich auf Messers Schneide war. Barcelona wurde nochmal richtig knapp, West Ham war auch kein Selbstläufer und vor allem das Finale mit dem Elfmeterschießen war nochmal extrem brutal. Es waren so viele Sachen, wo die Gänsehaut wieder aufsteigt, wo du dir denkst ,wie cool war das eigentlich' aber dieser Moment vor dem Spiel ,wie zach war das eigentlich, wie arg war das in dir, dieses Gefühl, diese Nervosität, diese Anspannung', wie du das alles gemeistert hast, oder wir als Mannschaft, ist schon enorm."



...was Eintracht Frankfurt in der Triumph-Saison ausgemacht hat: „Sehr viel, wir sind gemeinsam als Mannschaft gewachsen, viele waren schon länger da, schon unter Adi Hütter, der eine hervorragende Vorarbeit geleistet hat. Der Oli (Anm.: Cheftrainer Oliver Glasner) hat das dann perfekt zusammengeformt. Das hat es dann schlussendlich ausgemacht, warum eine Mannschaft Europa League Sieger wird und warum man es nicht wird."



…was aus der Saison besonders in Erinnerung bleibt: „Ich denke vor allem an Barcelona, aber nicht an das Spiel an sich, sondern an die Auslosung. Wir sind alle in unserem Besprechungsraum gesessen und haben die Auslosung angeschaut. Wir haben Barcelona bekommen und wir haben uns richtig gefreut. Aber nicht, weil wir uns auf das Camp Nou gefreut haben und auf das Spiel Barcelona, sondern weil wir gewusst haben, dass wir die schlagen können. Dieses Gefühl in diesem Besprechungsraum war so extrem, so enorm. Die Euphorie und auch die Zuversicht, also nicht ,geil, wir haben jetzt Barcelona gezogen', sondern ,wir schießen die aus dem Wettbewerb'.“





"Dann bin ich in Bus eingestiegen und habe gesagt, ich muss es jetzt lassen"

...Spiel in Barcelona und die Entscheidung, seine Karriere zu beenden: „Alle waren schon in der Kabine und die Fans wollten dann nochmal, dass ich rauskomme. Dann bin ich raus und bin ganz alleine im Camp Nou vor 35.000 Frankfurtern gestanden und habe mich feiern lassen. Das muss eigentlich für jemanden so viel auslösen, aber ich habe beim Weggehen gemerkt, dass ich keine Freude mehr an diesen Spielen und an diesem Sport habe. Der Auslöser war eigentlich der größte Erfolg und das Größte, was du erreichen kannst.

35.000-40.000 Frankfurter jubeln dir zu, was unglaublich ist, aber in dir selbst ist nicht mehr das Gefühl, dass du glücklich bist und dass das das wahre ist. Dann bin ich in den Bus eingestiegen und habe gesagt, ich muss es jetzt lassen. Wenn mir nicht mal das richtig Freude macht und mich richtig glücklich macht, dann muss ich einen anderen Weg in meinem Leben finden."

…seine Gedanken zum Karriereende und wann er gemerkt hat, dass ihn der Sport nicht mehr glücklich macht: „Diesen einen Punkt gab es glaube ich nicht, es ist wirklich entstanden. Ich weiß noch, wie Kostic suspendiert wurde, weil er wechseln wollte und die Medien geschrieben haben, dass er streikt, was totaler Schwachsinn war. Ich habe das in meiner ersten Pressekonferenz gesagt und habe dann natürlich sofort viele Feinde gehabt, weil ich eben gesagt habe, was sie da für einen Scheiß schreiben, dass das absolut nicht wahr ist.

Das hat mich sehr aufgeregt, dass die Welt oder die Fußball-Welt oft so unfair ist. Mit dem habe ich mich zu viel beschäftigt, aber auch mit der Politik im Verein, weil ich mit der einen oder anderen Sache nicht einverstanden war. Das hätte mich nicht beeinflussen dürfen, weil das nicht mein Job ist. Mein Job war, am Platz Leistung zu bringen und ich ließ mich von diesen Sachen ablenken, wodurch mir der Job noch weniger Freude gemacht hat. Dann habe ich auch am Platz nicht mehr die Freude gehabt, was ich dem Oli damals auch öfters mitgeteilt hatte. Der Oli war eine große Hilfe in der Zeit."

„Medien- und Fußballer-Welt gehen mehr und mehr auseinander"

...was er sich von den Medien in seiner Profi-Karriere gewünscht hätte: „Die Medien- und Fußballer-Welt gehen mehr und mehr auseinander. Man kann doch wohl gemeinsam wo sitzen, ohne dass man Angst hat, dass man zu viel erzählt, weil dann wieder jemand etwas schreibt, sie dann wieder Geschichten in der Schublade haben, die sie auspacken können. Warum geben Fußballer so grässliche Interviews, wer hört sich denn noch Interviews nach den Spielen an? Es kommen immer die gleichen Phrasen. Und die Typen werden dann fertig gemacht, weil wenn sie etwas sagen, wird es sofort aufgebauscht.

Es wäre cool, wenn die Journalisten einen Schritt auf die Spieler zugehen würden und die Spieler wieder einen Schritt auf die Journalisten, dann wieder coole Interviews stattfinden und nicht jedes Wort ausgeschlachtet wird. Da wieder ein kleines Gleichgewicht herzustellen, was natürlich nicht möglich ist, dann würde ich mich auch freuen und den Fernseher nicht nach 90 Minuten ausschalten, sondern auch die Interviews anschauen."

Martin Hinteregger war auch bei Ligaportal ein stets willkommener Gesprächspartner, weil er authentisch blieb und nicht autorisiert antwortete!

"David Alaba sagt seit 10 Jahren immer die gleichen Sachen nach Spielen"

...wenn es in einer Mannschaft nur Typen gäbe: „Das wird es nie geben. In unserer Mannschaft hat es auch genug Typen gegeben, aber die waren cleverer bei Interviews. Viele sind heutzutage ausgebildet worden. Wenn man zum Beispiel den David Alaba hernimmt, der sagt seit 10 Jahren immer die gleichen Sachen nach den Spielen. Es ist ok, er hat damit nie ein Problem, wird nie angegriffen, aber es ist nicht seine Meinung.

Das ist halt schade, dass so eine große Persönlichkeit, mit die größte in Österreich, seine Meinung nicht preisgeben darf, weil er Angst hat, dass das irgendwie gegen ihn verwendet wird. Es gibt Persönlichkeiten im Fußball, aber die sind alle ein bisschen schlauer als ich und gehen nicht auf Konfrontation.“



…ob er es bereut, Dinge gesagt zu haben: „Ich bin immer in die Interviews gegangen mit der Einstellung, dass ich nichts sage oder genau das sage, was Politiker sagen. Aber die Fragen haben mich dann so gejuckt, weil ich mich selbst nicht anlügen kann. Das war in mir so schwer. Im Endeffekt würde ich es wahrscheinlich wieder gleich machen, weil ich es nicht besser gewusst habe.

Du brauchst viel Energie, wenn die Leute eine Woche später noch darüber diskutieren. Ich glaube aber, dass mich das dann auch beliebt und sympathisch gemacht hat, weil ich das gesagt habe, was ich mir gedacht habe, auch wenn es mal ein Scheiß war. Das hat mich zu dem Statusspieler gemacht, der ich jetzt bin.“

"Natürlich würde es mich noch reizen zu spielen"

…ob es nach der Karriere psychisch leichter ist: „Das war mein Leben, ich habe es nicht anders gekannt, jetzt kenne ich es anders. Jetzt schaue ich Jugendfußball, auch Akademien. Wenn ich dann die Jungs sehe, die U-15 oder U-17, da wird es in mir so unwohl, weil ich weiß, wie es denen gerade geht und was die noch vor sich haben.

Deshalb bin ich froh, dass ich einen Schlussstrich gezogen habe. Natürlich würde es mich noch reizen zu spielen, aber ich weiß, was da alles dahintersteht. Jede Sekunde musst du denken, ob das jetzt gut für den Muskel ist, ich Ruhe brauche, was soll ich essen oder trinken, und das 17 Jahre lang. Das reicht für mich. Andere werden es noch länger machen. Aber ich will nicht mehr darauf achten, sondern einfach nur leben."



…ob er Entscheidungen anders treffen würde: „Ich glaube, mit Salzburg habe ich in der Akademie eine absolute Top-Adresse getroffen. Da bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass ich da so lange den Weg gehen durfte. Mit der Erfahrung heute würde ich den Gladbach-Wechsel nicht mehr machen. Aufgrund dessen, dass es absolut nicht zu meiner Spielphilosophie gepasst hat, wie dort gespielt wurde, aber das hat mir niemand gesagt.

Das ist, was ich den Spielern heute mitgeben will, dass man schaut, wie gespielt wird, ob man reinpasst. Darauf habe ich nie geschaut, ich habe mir gedacht, dass Gladbach ein cooler Name ist, man da noch mehr Geld verdient, da gehe ich hin. So habe ich mit meinem Manager gemeinsam die Wechsel immer gemacht. Das war dann auch in Augsburg so. Ich wollte wieder in die Deutsche Bundesliga."

„Möchte nicht einer von vielen sein, sondern zeigen, dass ich anderen Weg gehen kann"

...warum er sich gegen den Wechsel zu RB Leipzig entschieden hat: „Der Schritt nach Leipzig wäre für meine Karriere viel besser gewesen. Aber da bin ich in gewisser Weise oft stur und habe mir gedacht, dass ich es nicht einsehe, dass da immer so viele Spieler hin- und herwechseln. Ich möchte nicht einer von vielen sein, sondern zeigen, dass ich einen anderen Weg gehen kann und auch erfolgreich sein kann.

Mit der Erfahrung von heute war Augsburg vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung, weil es auch nicht so mein Spiel war. Ich habe mich dann hineingefunden und hineingefuchst in das Spielsystem, das hat aber auch wieder ein 1/2 Jahr gedauert. Mit der Erfahrung kann ich heute vielen Spielern helfen, das ist auch das Ziel, was ich für die nächsten Jahre habe, einfach alle Fehler, die ich gemacht habe, sollen die Kinder bei mir daheim nicht machen.“



…was die Fehler sind, die er jungen Spielern mitgeben will: „Ich habe alle ups und downs durch, es war sehr viel und oft sehr turbulent mit zwei Suspendierungen. Da halt die richtigen Tipps zu geben, die richtige Auswahl, ob man dort hin geht, wo man mehr Geld bekommt oder dort, wo man am besten reinpasst. Die bessere Wahl ist, wo man sich persönlich wohler fühlt. Das wird sich auf lange Sicht auch auf das Geld auswirken. Da will ich helfen, dass die zumindest die Entscheidung wissen, was ihnen wo blüht.“

"Wenn mir ein Trainer vertraut hat, wollte ich ihm das doppelt und dreifach zurückgeben"

…ob er jungen Spielern raten würde, auf nicht zu viel zu verzichten: „Jeder ist da anders. Ich habe meine besten Spiele gemacht, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte. Wenn ich mir selbst gesagt habe ,du Vollidiot warst wieder vor 3 Tagen unterwegs, der Trainer weiß das, wenn du jetzt schlecht spielst, weißt du, was dann ist‘. So habe ich meine besten Spiele gemacht. Ich wollte immer für den Trainer das Beste rausholen, für ihn und für mich.

Wenn mir ein Trainer vertraut hat, wollte ich ihm das doppelt und dreifach zurückgeben. Das war für mich wichtig. Aber ich würde nicht sagen ,ich war fort, geh du auch fort‘. Oft war es nicht gescheit, oft habe ich im Nachhinein gesagt, das hättest du dir eigentlich sparen können, aber das war gar nicht so schlecht, das würdest du wieder gleich machen, das war situationsbedingt, das war super."

„Habe gesagt, man lebt nur einmal"

...was er wieder gleich machen würde: „Wie ich Geburtstag gefeiert habe. Das war nicht das Schlaueste, weil 3 Tage später ein wichtiges EM-Quali Spiel gegen Polen angestanden ist. Ich habe die letzten 10 Jahre nur im Nationalteam verbracht und nie Geburtstag gefeiert. Da war dann die Chance, dass ich einmal rauskomme und einen Nachmittag frei bekommen habe. Natürlich hätte ich es cleverer anstellen können, aber im Endeffekt bereue ich es nicht.

Ich bin nach Flachau gefahren, meine Familie und Freunde sind gekommen. Ich habe wirklich so gut wie nichts getrunken, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich um zehn im Hotel bin. Dann sind wir um 8 Uhr am Abend wieder heimgefahren und ich wollte eigentlich schon ins Hotel, und dann stand da im Stadion, wo wir Auto gewechselt haben, ein Partybus. Dann bin ich eingestiegen, mit dem Gedanken, dass ich um zehn beim Hotel aussteige, aber irgendwie hat sich das gut ergeben, dass ich gesagt habe, man lebt nur einmal und no risk no fun.“

"Die haben sich halt cleverer raus- und hineingeschlichen"

…dass die Kollegen wie David Alaba hinter ihm gestanden sind: „Die kennen mich natürlich und ich weiß auch, dass die auch nicht so ohne waren. Bei mir wissen es halt alle, und die haben es halt cleverer gemacht, sich cleverer raus- und hineingeschlichen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gut ergänzt und haben immer Spaß gehabt.“



…woran er am liebsten beim Nationalteam zurückdenkt: „Dieser Lauf, den wir bei der Quali 2016 gehabt haben, war schon enorm. Dieser Teamspirit. Jeder wusste, was seine Aufgabe am Platz, im Team, außerhalb war. An das denke ich sehr gerne zurück, weil wir über zwei, drei Jahre immer die gleichen waren, Freundschaften entstanden sind und dieser Spirit, der im Nationalteam gehört, sich entwickeln konnte.

Ich hoffe, dass das wieder so entsteht, dass es wieder eine erste Elf gibt, vielleicht vier, fünf, die noch dabei sind, aber wirklich einen fixen Stamm und nicht so viel rotiert wird, weil wir gemerkt haben, dass nur dann wirklich etwas Großes entstehen kann.“



…was er dem Nationalteam zutraut: „Die Qualität wird immer besser. Man sieht, dass in Österreich wirklich gute Arbeit geleistet wird und die Spieler dann in Deutschland zu Top-Spielern reifen. Wir waren einmal bei der Europameisterschaft dabei, dann im Achtelfinale, deshalb glaube ich, dass wir dann wieder eine andere Rolle spielen werden.“



…wie er mit Fans umgeht: „Egal wo ich in Frankfurt hingegangen bin, ich war immer präsent, weil ich das wollte und mich gerne mit den Menschen unterhalten habe. Für die war Eintracht das Leben und das war sehr speziell für mich anzuschauen. Da habe ich extrem viel von den Menschen gelernt, aus dem Grund, dass ich mich mit denen viel ausgetauscht habe.“

„Für ihn ist es der schönste Tag im Leben, für mich eine 10-Min. Autofahrt“

…ob er es bereut, einen Fan im Auto mitgenommen zu haben: „Das hätte ich nach jedem Spiel gemacht, wenn wo einer steht und zum Bahnhof muss. Ich habe gesagt, dass ich eh fast vorbeifahre, wenn ich zu mir fahre, also steig ein. Für ihn ist es der schönste Tag im Leben, für mich ist es eine 10-Minuten Autofahrt, wo ich interessante Sachen über die Eintracht lernen kann, von dem her werde ich das nie bereuen.“



…seine persönlichen Ziele: „Das war ein Mitgrund, warum ich aufgehört habe. Familie, mal irgendwo ankommen und zu Hause zu sein. Das ist für mich persönlich das Wichtigste, dass ich etwas Festes habe, eine Familie habe, Kinder habe und meine Prioritäten und Ziele verschieben kann, um mich meinen Kindern und meiner Frau widmen zu können. Das ist das größte Ziel und ich hoffe, dass das in naher Zukunft passiert.“



…seine Rolle als Präsident der Wiener Viktoria: „Ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Verein gehabt. Christopher Seiler hat mich mal angerufen und gefragt, ob es etwas für mich wäre, Markenbotschafter zu werden, weil man da was Cooles aufbauen könnte und es ein super Verein ist. Nicht nur in fußballerischer Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht. Anfangs war ich nicht dafür, obwohl es mich schon gereizt hat, aber es war einfach keine Nähe da.

Dann habe ich gemerkt, dass einiges möglich ist. Er hat mir erzählt, wie die arbeiten, was da so ist. Da habe ich mir gedacht, dass das nicht zeitgemäß ist. Wenn man fußballerisch Erfolg haben will, muss man ein bisschen was verändern, vor allem mehr in den Nachwuchs investieren. Da gibt es so viele Punkte, wo ich wusste, dass ich da vieles beitragen und leisten kann, dass da etwas Cooles entsteht und das passt auch ganz gut mit meinen anderen Projekten in Kärnten zusammen. Daher war die Antwort positiv.“



…seine Projekte in Kärnten: „Es gibt ein Projekt, was ich schon während meiner Karriere vorangetrieben habe. Dadurch, dass ich so viele Begegnungen mit Menschen und so viel Austausch gehabt habe, habe ich so viele Erfahrungen mitgenommen. Als ich dann heimgekommen bin, habe ich gemerkt, dass es bei uns daheim in Kärnten, obwohl wir das schönste Bundesland sind und wirklich eigentlich alles haben, trotzdem so viele Probleme haben. Das hat mich dann so gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss etwas für die Kinder und Jugendlichen ändern.“

"In der Schule werden sie in ein System reingepresst"

…seine Stiftung: „Jedes Kind kommt mit irgendeinem Talent auf die Welt, das irgendwann verloren geht. In der Schule werden sie in ein System reingepresst, jeder verliert irgendwann sein Ziel. Sei es aus finanziellen Gründen, weil die Familie nicht dahintersteht oder vielleicht gar keine Familie da ist. Es gibt so viele Beispiele, die ihre Möglichkeiten und Talente nicht ausleben können.

Deswegen möchte ich denen alles ermöglichen, die sollen alles ausprobieren und sich so perfekt entfalten. Ich glaube, dass wir so in der Region, wo ich das mache, zu einer besseren Gesellschaft beitragen können und wir vor allem auch kein Problem haben, was die Drogen betrifft. Ich glaube, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass die Kinder nicht vor lauter Langeweile in das reinrutschen, sondern in eine Faszination, was ihnen wirklich gefällt.“



…Vorkommnisse beim Hinti-Cup 2022: „Das wäre eigentlich meine Abschiedsveranstaltung gewesen, da wollte ich es eigentlich offiziell verkünden, weil sehr viele Fans reingefahren sind. Durch den Journalisten, der da etwas aufgedeckt hat, wo es eigentlich nichts aufzudecken gab, hat es einen faden Beigeschmack bekommen. Das war eigentlich ein Grund, warum ich weiterspielen wollte, weil ich gesagt habe, so kann ich nicht aufhören.

Der Grund, warum ich dann doch aufgehört habe, war ein Bild-Journalist, der beim Hinti-Cup extra vor Ort war, um irgendwas zu finden, aber nichts gefunden hat. Er hat dann trotzdem in der Bild Zeitung geschrieben ,der Skandal-Cup', was natürlich eine gute Überschrift war. Obwohl es die beste Veranstaltung für jeden war. Es war so eine Herzlichkeit, jeder hat sich gefreut und es war ein unglaubliches Miteinander, eine Zusammenkunft. Dann etwas Negatives suchen, obwohl nichts Negatives war, war der Grund, warum ich auch mitunter aufhören wollte.“

"Es wird wieder eine Faszination"

…Hinti-Cup 2023: „Ich weiß nicht, wo die alle überall herkommen und wie, aber es wird wieder eine Faszination. Wir sind jetzt auf 84 Mannschaften hoch und es war innerhalb von 2 Wochen ausgebucht.

Wenn es noch irgendwo eine Damen-Mannschaft gibt, die suchen wir auch noch, wir möchten das in der Hinsicht auch großziehen, also meldets euch bitte.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria / Moderation: Kimberly Budinsky

Fotocredit: SID und Ligaportal