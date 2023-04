Trotz der Enttäuschung im Spitzenspiel beim FC Bayern München schaut Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund optimistisch auf den Kracher im DFB-Pokal bei RB Leipzig. "Es gibt absolut keinen Grund, negativ oder pessimistisch in die nächsten Aufgaben zu gehen", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Viertelfinale am Mittwoch, 5. April, (20.45 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER): "Wir sind immer noch eine der formstärksten Mannschaften in Europa."

Terzic: Kein Grund für Negativität trotz Bayern-Spiel

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

"Es war unbeschreiblich, aber nicht vollständig"

Die Westfalen hatten am Samstag in München (2:4) die erste Bundesligapleite im neuen Jahr hinnehmen und die Tabellenführung nach einem Spieltag wieder an den Rivalen abtreten müssen. "Natürlich sind wir immer noch enttäuscht", sagte Terzic, dennoch sei der Blick "nach vorne" gerichtet, denn: "Der DFB-Pokal bietet den kürzesten Weg zu einem Titel."

Mit dem Wettbewerb habe seine Mannschaft ohnehin noch eine Rechnung offen. "Vor zwei Jahren durften wir den Pokal in die Luft halten. Es war unbeschreiblich, aber nicht vollständig", sagte der 40-Jährige. Denn wegen der Corona-Pandemie "konnten wir es nicht mit unseren Fans feiern". Dies solle nun nachgeholt werden.

Die Viertelfinal-Hürde in Leipzig sei jedoch hoch - trotz der jüngsten Formkrise der Sachsen. "Ihre Herangehensweise ist extrem mutig und intensiv, sie haben ihr System gefunden", betonte Terzic und hob die Konterstärke des Teams von RB-Trainer Marco Rose hervor.

Doch auch ohne Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der wegen eines Muskelfaserrisses für unbestimmte Zeit ausfällt, und den rotgesperrten Karim Adeyemi werde der BVB "schon die richtigen Lösungen finden". Noch offen ist unter anderem der Einsatz von Mittelstürmer Sebastien Haller, der am Montag nicht trainieren konnte.

🎙️ #Terzic über #Hummels: „Mats steht den Jungs immer zu Seite und unterstützt sie. Er fordert alle im Training heraus, damit jeder an seine Top-Leistung kommt. Wir wissen, dass Qualität, Hunger und Gier bei ihm da sind – er wird uns in den nächsten Wochen sehr helfen.“… pic.twitter.com/8dFRWZSEIX — Borussia Dortmund (@BVB) April 4, 2023

© 2023 SID