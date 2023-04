Bochums Profis beim Training

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der VfL Bochum geht nahezu ohne personelle Sorgen in das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Es ist alles andere als normal, Anfang April keine verletzten Spieler zu haben. Großes Kompliment an die athletische und medizinische Abteilung", sagte Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Einzig Marko Johansson meldete sich am Donnerstag wegen muskulärer Probleme vom Training ab, sein Einsatz am Wochenende ist fraglich. Der restliche Teil des 27-köpfigen Kaders steht dem Coach nach jetzigem Stand im Duell mit dem Pokal-Halbfinalisten zur Verfügung. "Ich hoffe, dass es so bleibt", sagte der 54-jährige Letsch.

Das Rückspiel gegen die Stuttgarter weist eine Parallele zum Hinspiel auf - erneut wechselte der VfB unmittelbar vor der Begegnung mit den Bochumern den Trainer. Damals folgte Michael Wimmer auf Pellegrino Matarazzo, nun Sebastian Hoeneß auf Bruno Labbadia. Das Hinspiel gewannen die Schwaben 4:1.

"Die Situation ist ähnlich. Es ist spannend zu sehen, wie der VfB das Spiel angeht", sagte Letsch, der dem Trainerwechsel beim Schlusslicht aber nicht zu viel Bedeutung beimessen will. "Es gibt das eine oder andere Fragezeichen mehr als es sonst der Fall ist. Es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben."

Die Partie gegen die Stuttgarter sei "kein Endspiel, aber es ist ein Spiel, das uns recht weit von einem Konkurrenten entfernen kann. So gehen wir es an", sagte Letsch. Der VfL rangiert vor dem 27. Spieltag als Tabellen-14. mit 26 Punkten sechs Zähler vor den Stuttgartern (20).

© 2023 SID