Tony Jantschke kommt diese Saison auf sechs Einsätze

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Fan-Liebling Tony Jantschke um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert - und mit dem 32-Jährigen auch darüber hinaus Einigkeit über eine gemeinsame Zukunft erzielt. "Wir freuen uns, dass Tony auch über seine aktive Karriere hinaus dem Verein erhalten bleiben und seine langjährige Erfahrung einbringen wird", sagte Sportdirektor Roland Virkus, ohne Details zu nennen.

Jantschke war 2006 an den Niederrhein gewechselt. Für die Profimannschaft bestritt er 295 Spiele, in der laufenden Saison kommt der Verteidiger auf sechs Kurzeinsätze. Jantschke, geboren in Hoyerswerda, sei "eines der prägenden Gesichter dieses Vereins. Er ist eine wichtige Säule innerhalb der Mannschaft, sein Wort hat Gewicht", erklärte Virkus.

