Karim Adeyemi hat seine Verletzung überstanden

Mit Nationalspieler Karim Adeyemi kann Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegen Union Berlin antreten. Das gab Trainer Edin Terzic am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt.

"Karim ist in einer herausragenden Form gewesen vor seiner Verletzung. Wie er sich in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form anknüpfen kann wie vor seiner Verletzung", sagte Terzic. Die Westfalen mussten zuletzt zwei sportliche Nackenschläge bei Rekordmeister Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch bei Cup-Verteidiger RB Leipzig im DFB-Pokal (0:2) verkraften. Ob Torjäger Sebastien Haller spielt, steht laut des BVB-Coaches "ein bisschen auf der Kippe".

Es sei gegen Union "ein extrem wichtiges Spiel für uns. Nach den letzten Leistungen müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen", sagte Terzic: "Wir müssen das Ego beiseite schieben, unabhängig von den Namen. Wir haben noch acht Aufgaben, und wir wollen acht Siege, das ist unsere Aufgabe."

