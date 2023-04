Kapitän Marco Reus wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar noch eine weitere Saison erhalten bleiben und bis 30. Juni 2024 bei seinem Lieblingsklub spielen. Das berichtet die Bild.

Medien: Reus spielt wohl ein weiteres Jahr für den BVB

Nach dem 6:1 gegen den 1. FC Köln hatte der 33-Jährige im Sky-Interview betont: "Ich würde meine Karriere gerne hier beenden." Angeblich muss der Ex-Gladbacher allerdings starke finanzielle Einbußen beim Gehalt hinnehmen. Sein Salär soll sich bislang auf zwölf Millionen Euro belaufen, im neuen Kontrakt dürften maximal sieben Millionen per annum für den Angreifer drin sein.

Reus war 2012 zum BVB gewechselt, auf einen Meistertitel mit den Schwarz-Gelben wartet er noch. In 261 Bundesligaspielen für die Dortmunder erzielte der Routinier 114 Tore. Beim schwer erkämpften 2:1-Sieg am Samstag gegen Union Berlin war Reus in der 74. Minute eingewechselt worden.

