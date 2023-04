Wolfsburg und München spielen um den Platz im DEL-Finale

Showdown in Spiel 7: Ab 19.30 Uhr geht es zwischen Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg um den Platz im DEL-Finale. Dort wartet bereits der ERC Ingolstadt, der sich in seiner Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim durchgesetzt hat.

Titelverteidiger Real Madrid empfängt um 21.00 Uhr den FC Chelsea zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League - und geht gegen den Krisenklub aus London als Favorit in die Partie. Zeitgleich spielen die AC Mailand und die SSC Neapel um eine gute Ausgangsposition.

Deutschlands Handballerinnen treten im Play-off-Rückspiel um das WM-Ticket in Griechenland an. Die Partie dürfte nach dem 39:13 im Hinspiel ein besseres Trainingsspiel für die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch werden. Anwurf in Chalkida ist um 16.45 Uhr.

