Die Terzic-Elf trifft am Samstag auf den VfB Stuttgart

Trotz aller Nebengeräusche und Probleme meistert Bayern München seine Aufgabe in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Dieser Auffassung ist der Sportwettenanbieter bwin, der für einen Heimsieg des Rekordmeisters am Samstag das 1,2-Fache des Einsatzes auszahlt. Gelingt der TSG der Coup in München, gibt es das 12-Fache zurück.

Auch Bayerns Verfolger Borussia Dortmund (Sieg: 1,98) geht als Favorit ins Duell beim VfB Stuttgart (3,5). Der BVB liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter Spitzenreiter München und ist auf einen Ausrutscher des Konkurrenten angewiesen.

Die Bayern hatten unter der Woche im Champions-League-Viertelfinale 0:3 bei Manchester City verloren.

