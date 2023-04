Matthäus verteidigt die Entscheidung der Bayern-Bosse

Foto: FIRO/FIRO/SID

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält die Suspendierung von Bayern Münchens Starspieler Sadio Mane im Zuge der Watschn-Affäre für richtig. "Er hat sich falsch verhalten und muss die Strafe akzeptieren. Solche Auseinandersetzungen hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei anderen Vereinen", sagte der frühere Bayern-Profi bei RTL/ntv.

Mane soll seinen Mitspieler Leroy Sane nach der bitteren 0:3-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City am vergangenen Dienstag geschlagen haben. Am Donnerstag hatten die Münchner erklärt, dass Mane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim "nicht im Kader des FC Bayern stehen" werde. Auch eine Geldstrafe verhängten die Bayern.

Laut Matthäus müsse die Affäre schnell abgehakt werden. "Ich gehe davon aus, dass er sich entschuldigt hat. Damit muss das Thema erledigt sein. Man sollte das Kapitel jetzt zuschlagen und nach vorne gucken. Natürlich darf so etwas nicht vorkommen, soll nicht vorkommen. Aber daran sieht man, dass der Druck und die Unzufriedenheit, gerade von Mane, sehr groß ist", sagte Matthäus vor dem Europa-League-Viertelfinale von Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

© 2023 SID