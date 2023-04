Youssoufa Moukoko feiert seinen Treffer

Foto: FIRO/FIRO/SID

Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund benötigte beim 2:1 vor Wochenfrist gegen Union Berlin nach seiner Einwechslung nur ganz fünf Minuten für den Siegtreffer. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart kann sich der Nationalspieler gute Chancen ausrechnen, von Anfang für die Schwarz-Gelben spielen zu können.

"Youssoufa hat sich letzte Woche sehr gut beworben", sagte BVB-Coach Edin Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Moukoko hatte gegen die Köpenicker zudem einen Bundesliga-Rekord geknackt, er kam als jüngster Spieler auf die Marke von 50 Bundesligaspielen. Moukoko löste mit 18 Jahren und 139 Tagen Florian Wirtz von Bayer Leverkusen (18 Jahre und 226 Tage) ab.

Moukoko hat in seiner Karriere schon einige Bestmarken aufgestellt. Unter anderem war er im Alter von 16 Jahren und einem Tag der jüngste Bundesliga-Debütant, mit 16 Jahren und 28 Tagen avancierte er auch zum jüngsten Torschützen der Liga-Geschichte.

Nationalspieler Karim Adeyemi dürfte in Stuttgart erneut von Beginn an bei den Westfalen spielen. "Mit seiner mutigen Art und Weise und seinem Tempo wird er unserer Offensive extrem helfen", meinte Terzic.

Terzic will mit einer Siegesserie im Saisonendspurt Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München noch den Titel streitig mache. "Egal, gegen wen es jetzt geht: Wir müssen hungrig in die letzten Spiele gehen, um am Ende der Saison gemeinsam eine tolle Geschichte zu erleben", betonte der Coach. In Stuttgart soll deshalb der nächste Dreier geholt werden. Dem BVB gelangen zuletzt vier Bundesliga-Siege in Serie gegen die Schwaben.

Hauptthema für Terzic gegen den VfB wird die Abwehr sein, die er vermutlich umbauen muss. Innenverteidiger Niklas Süle hat "Probleme im hinteren Oberschenkel und konnte noch nicht trainieren in dieser Woche. Dort droht ein Ausfall am Wochenende", sagte er. Zudem ist Nico Schlotterbeck nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zwar wieder "schmerzfrei, er wird aber nicht zur Verfügung stehen". Sollte Süle gegen den VfB tatsächlich ausfallen, wäre Nationalspieler Emre Can für die Innenverteidigung neben Mats Hummels "eine Option".

